Attualmente sesto in Serie B , il Monza vuole approfittare della sessione invernale di calciomercato per rinforzare la squadra di Stroppa e centrare l'obiettivo promozione in Serie A a maggio. In tal senso, il club ha sbloccato un'ambiziosa operazione in entrata, volta ad aumentare la qualità e il peso del proprio attacco: dall'Empoli è in arrivo Leonardo Mancuso . Sarà lui il nuovo attaccante del Monza: operazione chiusa tra i club sulla base di un prestito con obbligo di riscatto , per un totale che si aggira intorno ai tre milioni di euro . Nella giornata di giovedì sono previste le visite mediche del giocatore con il suo nuovo club, prima dell'annuncio ufficiale.

I numeri di Mancuso

Poco utilizzato da Andreazzoli in questa prima parte di stagione (in cui ha collezionato solo otto presenze e un gol, seppur pesantissimo, contro la Juventus alla seconda giornata), Mancuso tornerà in Serie B dove ha sempre dato prova di essere decisivo: in totale, l'attaccante classe 1992 vanta 60 gol in 157 presenze in B. Nella scorsa stagione, Mancuso aveva segnato 20 gol con la maglia dell'Empoli, finendo dietro solo a Massimo Coda del Lecce (22) e dando un importantissimo contributo al club toscano per la vittoria del campionato e per il raggiungimento della promozione in Serie A. Ecco perché il Monza ha deciso di acquistarlo: è un colpo "da A".