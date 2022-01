Aebischer vicino al Bologna: operazione da 4 mln

Nuovo rinforzo in arrivo a centrocampo per Sinisa Mihajlovic: il Bologna sta chiudendo per Michel Aebischer . Il classe 1997 dello Young Boys è ormai vicinissimo, i due club hanno trovato l'accordo totale su un prestito con obbligo di riscatto a salvezza raggiunta. Operazione da 4 milioni totali per il Bologna, che ha deciso quindi di investire su questo giocatore che ormai da anni si è imposto nel campionato svizzero e che ha giocato anche la Champions League. Trattativa in dirittura d'arrivo, presto Mihajlovic accoglierà un altro elemento importante per il suo centrocampo.

Battuta la concorrenza del Cagliari

La Serie A, con una maglia rossoblù, era nel destino del centrocampista svizzero. Il classe 1997 era seguito da tempo dal Cagliari, il presidente Giulini in persona si era mosso per prenderlo. E c'era anche già l'accordo con lo Young Boys: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, operazione da 4 milioni di euro. Stessa formula e stesse cifre previste per il Bologna, insomma. La chiusura dell'operazione sembrava a un passo ma, come detto, alla fine Aebischer e lo stesso Young Boys hanno scelto l'altro club rossoblù perché più sicuro di giocare la Serie A il prossimo anno rispetto al Cagliari, che invece è in zona retrocessione e ancora in corsa per conquistare la salvezza.