Mihajlovic: "Emergenza continua, ho tanti dubbi"

Le parole dell'allenatore del Bologna alla vigilia della sfida contro il Verona (venerdì ore 20.45, diretta Sky Sport Calcio): "Il recupero dal Covid non è uguale per tutti, la situazione non è tanto diversa rispetto alle ultime partite. Mi sono molto arrabbiato per la sconfitta contro il Napoli"

Tanti dubbi e poche certezze, in casa Bologna, alla vigilia della trasferta di Verona (venerdì ore 20.45, diretta Sky Sport Calcio). L'emergenza Covid è passata ma ha lasciato il segno, non solo attraverso i ko con Cagliari e Napoli. Parola dell'allenatore, Sinisa Mihajlovic, chiamato a sciogliere diversi nodi di formazione: "Di dubbi ne ho tanti. E' vero, i positivi sono tornati tutti negativi ma il recupero dal Covid non è uguale per tutti. Valuterò nell'allenamento di oggi, ma la situazione non e' tanto diversa rispetto alle partite con Cagliari e Napoli".

E quindi "chi non è al 100% a Verona non giocherà, perché affronteremo una squadra intensa: l'Hellas gioca bene, con grande aggressività, ed è in fiducia: complimenti a loro e a Tudor". Meno ai rossoblù, perché aldilà dell'emergenza, con il Napoli il Bologna non ha fatto ciò che doveva e poteva, secondo Mihajlovic: "E' vero. Non l'avevamo preparata così, ci è mancato il coraggio. Mi sono molto arrabbiato, i giocatori lo sanno e mi aspetto una reazione: c'è modo e modo per perdere una partita. Le differenze con il Napoli sono oggettive, però se avessimo fatto quanto preparato forse sarebbe stata una partita diversa".

Sarà diversa con il Verona. Recuperati dal Covid gli otto contagiati (Medel, Vignato, Van Hooijdonk, Santander, Dominguez, Molla, Viola e Hickey), Sinisa deve comunque fare i conti con i problemi fisici di Orsolini e Arnautovic, con la squalifica di Soumaoro, le assenze di Barrow, Mbaye (in Coppa d'Africa) e Kingsley (infortunato) e con uno Schouten tornato in gruppo solo da due giorni, dopo sei mesi di assenza. Incredibile ma vero, potrebbe trovare spazio a Verona Falcinelli, fuori rosa a inizio stagione e comunque in partenza: "Giocatori non al meglio non li rischierò, li recupereremo durante la sosta. Falcinelli? Un bravo ragazzo e un grande professionista, per questo l'ho reintegrato".