Monza, ufficiale l'acquisto di "Sampei" Mancuso

Grande colpo in attacco per il Monza: ufficiale l'acquisto di Leonardo Mancuso , preso a titolo temporaneo biennale dall'Empoli, con obbligo di riscatto. L'attaccante, soprannominato "il pescatore del gol" per la sua passione (specialista in carpe, la sua tecnica è il carpfishing) è stato presentato con un video molto divertente, soprattutto per gli amanti dei manga anni '80: per il video è stata scelta la colonna sonora di "Sampei" , il cartone che raccontava le avventure di un giovanissimo pescatore, appunto, in giro per il Giappone.

Carriera e numeri di Mancuso



Nato a Milano il 26 maggio 1992, è un prodotto del settore giovanile del Milan, dove nella Primavera è stato allenato da Giovanni Stroppa, che ritrova ora a Monza. La sua carriera da professionista comincia alla Carrarese, nell’estate 2012: in Toscana resta due anni prima di approdare al Cittadella, dove fa il suo debutto in Serie B nella prima parte della stagione 2014-15. Dopo le parentesi a Catanzaro e Sambenedettese, ritrova stabilmente la Serie B col passaggio al Pescara nell’estate 2017. La prima stagione in Abruzzo segna 9 gol in campionato e si mette in luce, catturando le attenzioni della Juventus che lo acquista, lasciandolo in prestito ai biancazzurri, dove nel 2018-19 realizza 19 reti in Serie B. L’Empoli lo acquista a titolo definitivo nell’estate 2019: decisivo il suo contributo di 20 gol per la promozione in Serie A del club toscano, con cui ha collezionato solo otto presenze e un gol (seppur pesantissimo, contro la Juventus alla seconda giornata). E ora il Monza per il "pescatore del gol".