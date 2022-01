Salernitana, in arrivo Sepe dal Parma

È Luigi Sepe il primo acquisto di Walter Sabatini per la Salernitana guidata da Danilo Iervolino. I granata hanno trovato l'accordo con il Parma per il trasferimento in Campania del portiere classe 1991. Sepe arriva alla Salernitana con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza e presto sarà a disposizione di Stefano Colantuono.