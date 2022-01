Il club azzurro ha opzionato il terzino del Getafe per giugno ma ha fatto un'offerta per portarlo in Serie A già a gennaio: prestito con obbligo di riscatto incondizionato a una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni

Il Napoli ha messo le mani su Mathias Olivera. Il club azzurro ha opzionato il terzino sinistro uruguaiano per giugno ma ha fatto al Getafe, club proprietario del cartellino, un'offerta per il prestito con obbligo di riscatto a una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni per portare il giocatore in Serie A già a gennaio. ll Napoli attende ora una risposta ma se il Getafe non dovesse dare l'ok per un trasferimento in questa sessione di mercato si lavorerebbe per chiudere comunque la trattativa in estate.