In programma domenica prossima, il derby campano Napoli-Salernitana è a rischio: nove positivi nella squadra di Colantuono, in base ai nuovi protocolli la sfida potrebbe essere rinviata

Aumenta l'emergenza Covid in casa Salernitana, cresce il numero di giocatori positivi. Nuovo comunicato del club: "A seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19". I componenti della squadra attualmente positivi sono nove. In virtù dei nuovi protocolli, dunque, la sfida di domenica prossima contro il Napoli è a forte rischio. Proprio in virtù dell'emergenza sanitaria, la conferenza stampa pre-gara di Stefano Colantuono, domani si terrà in videoconferenza.