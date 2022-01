Colpo Pisa, arriva Torregrossa dalla Samp

Colpo in attacco per il Pisa, capolista della Serie B, che si prepara ad accogliere Ernesto Torregrossa. Nella serata di giovedì si è sbloccata la trattativa per l'attaccante di proprietà della Sampdoria. Prestito con obbligo di riscatto condizionato da 3 milioni di euro. Le condizioni che determinerebbero l'obbligo di riscatto sono diverse: la promozione in Serie A del Pisa, disputare almeno 8 partite fino a giugno, e mettere in fila 8 fra gol, assist e rigore procurati. La Sampdoria ha chiesto qualche giorno di tempo al Pisa per avere Torregrossa almeno in panchina contro lo Spezia, poi il giocatore potrà trasferirsi in Toscana per iniziare la nuova avventura.