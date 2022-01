Il club rossoblù ha trovato il suo rinforzo per la difesa: è fatta per Denso Kasius, terzino destro olandese classe 2002 di proprietà dell'Utrecht. Un accordo è stato trovato nella notte: Kasius si trasferirà a Bologna a titolo definitivo per due milioni e mezzo di euro

Il Bologna ha chiuso per Denso Kasius , terzino destro olandese (classe 2002) che era di proprietà dell'Utrecht. Il club rossoblù nella notte ha trovato un'intesa con il club olandese per un trasferimento a titolo definitivo a due milioni e mezzo di euro . Mihajlovic ottiene così un nuovo giocatore in quella zona di campo dove aveva bisogno di un innesto. Dopo aver tentato l'affondo per Calvin Ramsay dell'Aberdeen - su cui però la concorrenza del Leeds United aveva complicato le cose - il Bologna aveva virato su Kasius: adesso l'affare può considerarsi fatto .

Chi è Denso Kasius, il nuovo acquisto del Bologna

Denso Kasius è nato il 6 ottobre 2002 a Delft, Olanda. Dopo aver giocato i primi anni per il club della sua città, nel 2013 passa nel settore giovanile dello Sparta Rotterdam, dove rimane per due anni prima di passare al Feyenoord. Da lì si trasferisce all'ADO Den Haag e poi all'Utrecht, dove ha proseguito il suo percorso nelle giovanili. Dal gennaio 2021 è in prestito al Volendam (seconda divisione olandese), dove ha mosso i primi passi in prima squadra. Terzino destro di grande spinta, Kasius ha già dimostrato di riuscire ad arrivare spesso sotto porta, come confermano i 6 gol e i 4 assist registrati in 37 partite. Numeri non male, per un terzino destro. Ecco perché il Bologna l'ha voluto prendere.