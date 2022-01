I rossoneri hanno provato ad acquistare dal Lille il centrocampista portoghese, obiettivo per gennaio: il Lille chiedeva 25 milioni (più bonus) per il cartellino ma le richieste troppo elevate dell'ingaggio da parte del giocatore non hanno fatto decollare la trattativa

Un colpo di mercato last minute per il centrocampo : è quello che ha cercato di chiudere il Milan nelle scorse ore. Il club rossonero ha infatti fatto un tentativo concreto per portare nella rosa di Stefano Pioli il 24enne portoghese Renato Sanches . I contatti con la dirigenza del Lille , club proprietario del cartellino, hanno permesso di quantificare il costo del cartellino del giocatore: una cifra vicina ai 25 milioni di euro più bonus . L'affare non è però decollato a causa delle elevate richieste per l'ingaggio avanzate dal centrocampista.

Le richieste di Sanches

approfondimento

I colpi più cari dell'ultimo giorno invernale

Renato Sanches, cresciuto nel Benfica e passato dopo gli Europei del 2016 al Bayern Monaco, ha infatti risposto all'interessamento del Milan esponendo pretese economiche elevate. I rossoneri hanno provato ad accelerare per un colpo in agenda a giugno ma gli ultimi contatti tra le parti hanno evidenziato l'assenza delle condizioni per chiudere l'affare in così poco tempo. Sanches è al Lille dalla stagione 2019/2020: con il club francese ha messo insieme 79 presenze, 6 gol e 8 assist. Quest'anno è a quota 14 partite disputate in Ligue 1, con una rete all'attivo. Il portoghese resta un'idea del Milan, magari già per la prossima estate.