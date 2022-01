Vladyslav Supryaga è un nuovo giocatore della Sampdoria . Dopo aver definito tutti i dettagli dell'operazione con la Dinamo Kiev ed aver scambiato i documenti con la società ucraina, infatti, i blucerchiati hanno ufficilizzato l'arrivo del promettente attaccante di 21 anni. Il giocatore arriverà in Italia in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro e sarà subito a disposizione di Marco Giampaolo.

I numeri di Supryaga

Supryaga arriva in Italia con sei mesi di "ritardo": già nella sessione estiva di calciomercato, infatti, la Sampdoria lo aveva messo nel mirino ma poi la trattativa non si concretizzò. Nella passata stagione l'attaccante è sceso in campo 31 volte con il club di Kiev e ha realizzato 3 gol e 5 assist, mentre nella stagione in corso ha collezionato 6 presenze e nessun gol tra Prem'er-Liha, Champions League e Supercoppa d'Ucraina. Ora una nuova esperienza in Serie A, con la squadra di Giampaolo che potrà contare anche sul suo apporto per provare a tirarsi fuori dalle zone calde della classifica.