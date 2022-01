Torino, Ricci è ufficiale: arriva dall'Empoli

Il club granata ha ufficializzato l'acquisto di Samuele Ricci dall'Empoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il talentuoso centrocampista classe 2001, che era stato chiamato da Mancini per lo stage a Coverciano di pochi giorni fa, è pronto a mettersi al servizio di Ivan Juric CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE INIZIA IL COUNTDOWN SU SKY: IL PROGRAMMA DELL'ULTIMO GIORNO DI MERCATO Condividi

Il Torino mette a segno un importante colpo di mercato, per il presente e per il futuro: è ufficiale l'acquisto di Samuele Ricci, che arriva a titolo definitivo dall'Empoli: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Empoli Football Club, a titolo temporaneo con obbligo - al verificarsi di determinate condizioni - per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci", si legge nel sito ufficiale del Toro. Il nuovo giocatore granata ha già scelto il numero di maglia: porterà il 28.

"Qui per la piazza e per Juric. Proviamo a fare qualcosa di grande" leggi anche Cosa può succedere in queste ultime ore di mercato Intervistato ai canali ufficiali del Torino, Samuele Ricci ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore granata, partendo dalle motivazioni che l'hanno spinto a fare questa scelta: "Ho detto di sì al Toro perché è una piazza storica e grande. Poi reputo questo il posto giusto per crescere, sia con Juric che con i compagni, e provare a fare qualcosa di grande. Sono venuto qui anche per ripagare la fiducia del club: ci tengo a ringraziarli". E sul suo nuovo allenatore, Ricci ha detto: "Juric è un allenatore duro e severo, ma credo che per un giovane sia la miglior cosa. Penso che possa farmi crescere: sono venuto qui anche per questo". Infine, un saluto ai suoi nuovi tifosi: "Li ringrazio molto perché mi hanno scritto in tanti, cercherò di ripagarli in campo. Sempre forza Toro!".