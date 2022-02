Il mercato in Italia si è chiuso lunedì scorso ma in Turchia non vale la stessa cosa: lì la sessione invernale finisce l'8 gennaio e le squadre hanno quindi ancora qualche giorno per perfezionare le proprie rose. Ed è così che il Galatasaray per rinforzare il proprio centrocampo è andato a pescare in Italia: è ufficiale l'acquisto da parte del club turco di Erick Pulgar dalla Fiorentina . La formula è il prestito "fino al 30 giugno 2022" , come si legge nel comunicato pubblicato dal club viola sul suo sito ufficiale.

I numeri di Pulgar in Italia

leggi anche

Corsa Champions, il calendario fino alla sosta

Dopo essere cresciuto - come persona e come calciatore - in Cile, Erick Pulgar era arrivato in Italia nell'estate del 2015, quando il Bologna lo aveva comprato per poco più di due milioni dall'Universidad Catolica. Dopo 106 partite in rossoblù, condite da 6 gol, Pulgar è passato alla Fiorentina nel 2019: è stato uno dei primi acquisti della gestione Commisso, che per averlo ha sborsato 12 milioni di euro. In maglia viola, Pulgar ha disputato 82 partite e segnato 8 gol. Ora per lui c'è la parentesi turca: la sua nuova maglia sarà quella del Galatasaray.