Il calciomercato è ufficialmente chiuso ma l' Udinese continua a lavorare in prospettiva: è fatta per l'acquisto di Festy Ebosele , terzino destro irlandese classe 2002 che arriverà dal Derby County. Arriverà, perché il giocatore è ancora sotto contratto col club inglese ma va in scadenza a giugno . Ed è per questo che l'Udinese si è mossa in anticipo per assicurarsi l'acquisto del giocatore e farlo arrivare a Udine dal 1 luglio prossimo. Intanto, il Derby County ha autorizzato il giocatore a sostenere le visite mediche con il suo futuro club : Ebosele sta quindi svolgendo gli esami di rito prima di ritornare in Inghilterra. Ma il suo futuro sarà in Italia.

Chi è Ebosele, il nuovo colpo dell'Udinese

Il nome completo è Festy Oseiwe Ebosele. È nato a Enniscorthy, in Irlanda, da una famiglia nigeriana. Nel suo paese di nascita è rimasto fino al 2018, quando il Derby County lo ha acquistato per farlo crescere nel proprio settore giovanile. Ebosele ha esordito in prima squadra il 9 gennaio 2021 e in poco più di un anno in Championship (dove ora è allenato da Wayne Rooney) ha collezionato 26 presenze, segnando anche un gol. Un metro e ottanta di altezza e grande muscolatura, il suo ruolo preferito è terzino destro, un posto in cui può mettere in pratica le sue abilità fisiche e di spinta. Ebosele comunque si è messo in mostra per la sua duttilità: in un anno in prima squadra ha dimostrato di saper giocare sia a destra che a sinistra, sia come terzino che come ala o anche, all'occorrenza, esterno d'attacco. Si tratta di un giocatore interessante che l'Udinese è pronta ad accogliere per farlo crescere e affermarsi nel campionato italiano.