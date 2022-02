Gosens: "Non mi sembra di valere 25 milioni"

Robin Gosens è stato il protagonista di una delle grandi operazioni dell'ultimo calciomercato di gennaio, passando dall'Atalanta all'Inter in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro più 3 di bonus. L'esterno tedesco ha parlato del suo trasferimento a Milano e del valore di mercato che gli è stato riconosciuto: "Sono convinto che come persona non posso valere così tanti soldi – le sue parole in un'intervista a Sky Sport De – Come Robin Gosens, non posso dire che io valgo 25 milioni di euro mentre un'altra persona vale di meno. Ma il mercato è questo e, in questo contesto, ho un certo valore come calciatore. Sono un giocatore della Nazionale e penso di aver fatto prestazioni eccezionali negli ultimi due anni. Di conseguenza, a quanto pare valgo questi soldi". Sulla formula, aggiunge: "So che sarò in prestito per 6 mesi e poi ci sarà quest'opzione di acquisto. Penso sia solo un modo per dividere il pagamento in modo tale da soddisfare entrambi i club, in Italia è una consuetudine".