Il club giallonero annuncia il primo acquisto per la sessione estiva: è Niklas Sule, che arriva a parametro zero al termine del suo contratto con il Bayern Monaco.

Il Borussia Dortmund inverte il trend e piazza il primo colpo per il calciomercato estivo: a giugno arriva Niklas Süle dal Bayern Monaco. Il difensore tedesco ha il contratto in scadenza tra quattro mesi con il club bavarese e il Borussia ne ha approfittato, ufficializzando già da adesso il trasferimento: "Siamo lieti di essere stati in grado di ingaggiare Niklas Süle per i prossimi quattro anni ", annuncia il direttore sportivo del Borussia, Michael Zorc. Dopo Hummels, Gotze e Lewandowski, passati dal Borussia Dortmund al Bayern Monaco a parametro zero, il trasferimento di Sule prende la direzione opposta. La sfida tra i due dei club più importanti e blasonati di Germania continua sempre. Anche fuori dal campo e a colpi di calciomercato.

La carriera di Sule

Nato a Francoforte sul Meno il 3 settembre 1995, Niklas Sule è cresciuto nel settore giovanile dell'Hoffenheim, dove ha poi mosso i primi passi nel mondo del calcio professionistico. Dall'esordio nella stagione 2012/2013 alla partenza nell'estate del 2017, Sule ha giocato 117 partite con il suo primo club. Poi la chiamata del Bayern Monaco, che lo acquista per circa venti milioni di euro. Difensore dotato di grande fisico e polivalente, Sule a oggi vanta 159 presenze ufficiali, in cui ha contribuito alla vittoria di ogni trofeo in Germania (campionato, coppa e supercoppa tedesca), in Europa (Champions League nel 2020) e nel mondo (Mondiale per club, lo scorso anno). A giugno, all'età di 26 anni, per lui si aprirà una nuova parentesi: con la maglia del Borussia Dortmund.