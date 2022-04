3/22 ©IPA/Fotogramma

ERLING HAALAND - Il Real Madrid segue con interesse anche l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund. Tuttavia l'offerta presentata dai blancos (125 milioni di euro per il cartellino e un altro anno al Dortmund) non convince Haaland che vuole andar via subito. Per questo in prima fila c'è il Manchester City. Pronto un contratto da 30 milioni di euro a stagione per il giocatore e 75 milioni di euro per il Dortmund.