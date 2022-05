Calciomercato, le date della sessione estiva

La prossima sessione di calciomercato estiva inizierà ufficialmente venerdì 1 luglio e terminerà giovedì 1 settembre 2022. A comunicarlo è la Figc con una nota ufficiale nella quale vengono rese note anche le date di inizio e fine del prossimo calciomercato invernale: "Il Consiglio Federale ha votato all'unanimità i termini di tesseramento per la prossima stagione agonistica, stabilendo le date della campagna trasferimenti da venerdì 1 luglio a giovedì 1 settembre 2022 per la sessione estiva e da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 per la sessione invernale".