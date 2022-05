Udinese, scelto Sottil: si tratta con l'Ascoli

Dopo aver ufficializzato la separazione con Gabriele Cioffi (che proseguirà la sua carriera all'Hellas Verona), l' Udinese ha deciso l'allenatore per la prossima stagione. La scelta, infatti, è ricaduta su Andrea Sottil , reduce da un'ottima stagione in Serie B alla guida dell' Ascoli , conclusasi con il sesto posto in classifica e l'eliminazione al primo turno play-off con il Benevento. Il club bianconero ha deciso di puntare su di lui, scegliendolo in una rosa di nomi che comprendeva, tra gli altri, anche Pippo Inzaghi e Paolo Zanetti. Ora Sottil dovrà liberarsi dal contratto che lo lega all'Ascoli fino al 30 giugno 2023, successivamente potrà quindi firmare con l'Udinese per vivere la sua prima stagione da allenatore in Serie A.

La trattativa con l'Ascoli

approfondimento

La situazione delle panchine in A

Se i friulani hanno così scelto la guida per la prossima stagione, dall'altro lato c'è una società abbastanza infastidita da quanto accaduto negli ultimi giorni. L'Ascoli, infatti, non avrebbe gradito l'approccio tra l'Udinese e Sottil, allenatore ancora sotto contratto con il club marchigiano. Ora le parti sono al lavoro per risolvere diplomaticamente la questione, per permettere così alla trattativa di andare definitivamente in porto. Il dialogo è aperto per trovare una soluzione che liberi Sottil dall'Ascoli per poi firmare con l'Udinese, da capire se nel caso i friulani verseranno un indennizzo o se si troverà un accordo differente con la cessione in prestito di qualche giocatore.