SERIE A

L'Udinese ha scelto, e per il dopo-Cioffi punta a Sottil, che però deve liberarsi dall'Ascoli: società al lavoro per trovare una soluzione 'diplomatica'. Intanto Cioffi è pronto ad accasarsi al Verona, mentre c'è ancora incertezza sui prossimi allenatori di Spezia e Cremonese ma non mancano le idee. Ecco, squadra per squadra, il punto della situazione per quel che riguarda le panchine della Serie A 2022/23