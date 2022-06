Esaurito il capitolo cessione societaria con Maldini e Massara ancora a guidare il Milan nel mare magnum di un mercato in cui c'è bisogno di cercare i giocatori adatti a rinforzare la squadra campione d'Italia, tornano insistenti le voci su Sven Botman, il centrale difensivo già cercato dai rossoneri nel mercato invernale e ora tornato nuovamente nei pensieri del club di Gerry Cardinale. Le nuove indiscrezioni circa un ritorno di fiamma per il difensore attualmente in forza a Lille arrivano dallo stesso giocatore, che in ritiro con l'Olanda Under 21, ha parlato a Espn: "Il mio futuro? Ci sono delle discussioni in corso, spero sia tutto più chiaro prima dell’inizio della preparazione. Per me è difficile oggi estraniarmi da queste voci, ne sento parlare quasi ogni giorno e spero venga fatta più chiarezza". Nessun accenno al Milan se non da parte dell'intervistatrice che quando fa accenno al Milan riesce a strappare a Botman un sorriso che vale più di una risposta. Insomma, la trattativa per il talento olandese, pienamente in linea con la direzione intrapresa dal club, continua e nei prossimi giorni potrebbero esserci dei passi in avanti anche sull'altro profilo che interessa al Milan, ovvero Renato Sanches.