L’allenatore del Genoa, intervenuto in conferenza stampa, ha confermato l’accordo trovato con la società per il rinnovo del contratto: "Abbiamo trovato un accordo verbale con la società. Nei prossimi giorni ci rivedremo. Sono contento e sono felice. È sempre stato il mio desiderio e la mia volontà. Ne avevo parlato alla società nelle passate settimane. Mancano i dettagli ma c'è stato un accordo verbale molto positivo".

"Abbiamo trovato un accordo verbale con la società. Nei prossimi giorni ci rivedremo". Sono queste le parole di Alberto Gilardino. L’allenatore del Genoa, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan, ha confermato di aver trovato l’accordo per il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno) con la squadra rossoblù: "Sono contento e sono felice. È sempre stato il mio desiderio e la mia volontà. Ne avevo parlato alla società nelle passate settimane. C'è la volontà di dare continuità al lavoro fatto con il mio staff e con la squadra. Mancano i dettagli ma c’è stato un accordo verbale molto positivo".