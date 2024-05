Il capitano del Torino ha attirato l'attenzione di Napoli e Inter. C'è anche la Juventus sullo sfondo, ma è un'ipotesi difficile: il club bianconero potrebbe provarci solo in caso di un'uscita importante in difesa

Alessandro Buongiorno nel mirino delle big. Il presidente del Torino, Urbano Cairo , su di lui ha detto: "Se rimane, sono felice". Eppure, il capitano granata piace a Napoli e Inter . Sullo sfondo c'è anche la Juventus, ma quest'ultima è un'ipotesi remota. Buongiorno è ormai un simbolo granata e il club bianconero, che dal Toro ha già preso Bremer, ci proverà solo nel caso di un'uscita importante in difesa. Il Napoli si sta muovendo da tempo per cercare di anticipare la concorrenza. C'è però anche l'Inter, che lo ha inserito nei primi posti in lista per rinforzare il reparto difensivo.

I numeri al Torino

Nato e cresciuto a Torino, il difensore granata ha esordito in Serie A nel 2018, a 18 anni, nella partita vinta per 4-1 contro il Crotone. Gara in cui è entrato all'82' ed è stato costretto a uscire per infortunio all'88'. In totale con la maglia granata ha collezionato 107 presenze, segnando 4 gol (3 nella stagione attuale) e realizzando 5 assist.