Le strade tra Juric e il Toro sembrerebbero destinate a separarsi. In casa granata, dunque, è una fase di valutazione per la panchina. Vanoli piace al presidente Cairo, sfumata l'idea Gattuso. Defilato Italiano: le ultime news di calciomercato

Urbano Cairo, presidente del Toro, è stato chiaro sul futuro di Ivan Juric. "Non ha voluto rinnovare e i contratti finiscono". Le strade tra l'allenatore e il Toro, dunque, sembrerebbero destinate a separarsi, motivo per cui il club è costretto a guardarsi intorno per individuare un nome nuovo per la panchina.