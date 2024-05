Il Milan continua a lavorare per individuare il successore di Stefano Pioli: proseguono i contatti tra il club rossonero e Jorge Mendes, procuratore dell'allenatore del Porto. Il portoghese al momento è in pole position per allenare Leao e compagni nella prossima stagione

Il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione per trovare il sostituto di Stefano Pioli. Nelle ultime ore sono andati avanti i contatti tra il club rossonero e Jorge Mendes, procuratore di Sergio Conceicao , per provare a cercare l'intesa definitiva . L'allenatore portoghese, al momento, è in pole position per guidare Leao e compagni dall'anno prossimo.

Conceicao può liberarsi dal Porto

Nelle elezioni per la presidenza del Porto, Conceicao si era schierato apertamente per la conferma di Pinto Da Costa. A vincerle, però, è stato in maniera schiacciante Villas-Boas con il quale l'allenatore non ha mai avuto grande feeling. Motivo per il quale, attraverso una clausola bilaterale, il portoghese a fine stagione può liberarsi nonostante il suo contratto scada nel giugno 2028. Il Milan lo stima: ne apprezza il carattere, il gioco, l'esperienza internazionale e la sua bravura nel far crescere i giovani.