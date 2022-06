In programma l'incontro tra Inter ed Empoli per chiudere l'affare Asllani, gioiello al centro di un'operazione interessante. Candidato ad essere l'alternativa di Brozovic, il 20enne albanese si è subito imposto in Serie A segnando pure ai nerazzurri. Può coprire ruoli diversi, solo Brozo corre più di lui tra gli interisti in rosa. E ha già vinto uno scudetto. Conosciamo meglio Kristjan Asllani

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE