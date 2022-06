Italiano-Fiorentina, c'è l'accordo per il rinnovo

La Fiorentina e Vincenzo Italiano hanno trovato l'accordo per il rinnovo: in settimana ci saranno le firme e l'annuncio ufficiale. L'allenatore ha prolungato il suo contratto, in scadenza nel 2023: da definire se sarà fino al 2024 con opzione anche per la stagione successiva, o direttamente fino al 2025

Andrà avanti il rapporto tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina: l'allenatore e il club viola hanno trovato l'accordo per il rinnovo. Martedì ci sarà un incontro a Firenze con il suo entourage nel quale le parti definiranno se il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023, sarà fino al 2024 con opzione per la stagione successiva o direttamente fino al 2025. Dopo averlo stabilito le parti metteranno il tutto nero su bianco, con Italiano che percepirà uno stipendio di 1,7 milioni di euro a stagione. In questi giorni la Fiorentina ha continuato a lavorare per sistemare i dettagli che mancavano, tra le quali lo stipendo dello staff, per arrivare a questo accordo che nessuna delle due parti ha mai messo in discussione.