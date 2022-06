Gnonto: "Un ritorno all'Inter? Non si sa mai"

L'attaccante dello Zurigo e della nazionale italiana ha parlato dell'Italia e di un possibile ritorno all'Inter: "So di essere il più giovane calciatore della storia ad aver segnato con la maglia azzurra, dispiace per il risultato finale. Non so se potrei tornare all'Inter, mai dire mai: io sono un tifoso nerazzurro"

Esordio in Nazionale, primo gol con gli Azzurri e ora l'esame di maturità. È un'estate che difficilmente Willy Gnonto dimenticherà, con il giovane attaccante azzurro che - intervistato da QSVS - ha ripercorso gli ultimi giorni: "Sono cose che restano dentro, dispiace per il risultato ma il primo gol con la Nazionale me lo ricorderò per sempre . Ora mi godo questi giorni con gli amici prima delle due prove d'esame di mercoledì e giovedì". Gnonto poi parla anche della ripartenza dell'Italia: " Siamo tanti ragazzi giovani, abbiamo qualità, voglia di fare e vogliamo metterci in mostra . Abbiamo le capacità per ripartire, aiutati da giocatori di esperienza. Speriamo di riuscirci".

"Ritorno all'Inter? Ora non ci penso più di tanto"

In seguito Gnonto parla dell'Inter e del suo addio ai nerazzurri: "Mi sono trovato sempre benissimo, ero a casa. Però in quel periodo io e la mia famiglia abbiamo pensato che lasciare l'Italia e accettare l'offerta dello Zurigo fosse la scelta migliore per noi, per la mia carriera. All'inizio è stato difficile sia per la lingua che per ambientarmi in una nuova squadra, ora però sono molto contento". In chiusura Gnonto parla di un possibile ritorno all'Inter: "Nella vita non si sa mai, sono interista ormai lo sanno tutti. Però ora devo pensare alla mia carriera, a fare le scelte giuste. Magari un giorno, ma per il momento non ci penso più di tanto".