Esposito all'Anderlecht: lunedì le visite mediche

Il giovane attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter è sempre più vicino al trasferimento all'Anderlecht. Lunedì è in programma il volo per il Belgio: sosterrà le visite mediche e poi firmerà con il suo nuovo club. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a 1 milione per l'Inter

Continuerà all'estero la carriera di Sebastiano Esposito , giovane attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter. Dopo l'esperienza in Svizzera con la maglia del Basilea, ora per lui il futuro è in Belgio, all' Anderlecht . Nella giornata di domani, lunedì 27 giugno, Esposito volerà in Belgio per svolgere visite mediche e poi firmare il suo nuovo contratto con l'Anderlecht. La formula del suo trasferimento sarà il prestito con diritto di riscatto e controriscatto a un milione di euro per l'Inter .

I numeri di Sebastiano Esposito

leggi anche

Lukaku è in Italia, vacanze in Sardegna IL VIDEO

Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, Esposito ha esordito nella prima squadra nerazzurra con Antonio Conte, il 26 novembre 2019 (era un Inter-Parma). In quella stagione, Esposito fu utilizzato 8 volte e segnò anche un gol contro il Genoa il 21 dicembre (il match finì 4-0). Il giovane attaccante classe 2002 non è però più riuscito a ottenere spazio con l'Inter, ed è stato sempre girato in prestito: prima in B con SPAL e Venezia, poi in club più blasonati come Basilea (7 gol in 34 presenze totali) e ora l'Anderlecht, che l'anno prossimo giocherà in Conference League.