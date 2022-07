Il presidente blaugrana annuncia l'ingaggio del centrocampista ivoriano, libero dopo la fine del contratto con il Milan: "Mercoledì presenteremo Franck, giovedì toccherà a Christensen. Su De Jong non c'è lo solo United, ma non vogliamo venderlo e lui vuole rimanere"

Ancora pochi giorni e poi Franck Kessié diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Barcellona. Ad annunciarlo è il presidente del club braugrana Joan Laporta nel corso di un evento in memoria di Johann Crujiff: " Mercoledì presenteremo Kessié, mentre il giorno dopo toccherà a Christensen" . Due importanti rinforzi in vista della prossima stagione che il Barcellona si è assicurato già nei mesi scorsi ottenendo il “sì” di entrambi i calciatori, liberi a parametro zero dopo la fine dei contratti con Milan e Chelsea . Kessiè, che ha già svolto le visite mediche a fine marzo a Lugano per il club blaugrana e ha salutato il popolo rossonero dopo la vittoria dello scudetto, si legherà al Barcellona con un contratto di 4 anni a 7 milioni di euro a stagione bonus inclusi. Andreas Christensen (difensore danese classe 1996), libero dopo la scadenza del contratto con il Chelsea, andrà a rinforzare il reparto arretrato della squadra allenata da Xavi.

"Non vogliamo vendere De Jong e lui vuole rimanere"

approfondimento

L'acquisto record di ogni top club europeo

Laporta ha poi fatto il punto anche sugli altri movimenti del Barcellona, iniziando dalla possibilità di vedere in maglia blaugrana Robert Lewandowski: "È un giocatore del Bayern Monaco, lo ringraziamo per aver dichiarato di voler venire da noi e ne siamo molto lusingati". Parole importanti anche in merito al futuro di Frenkie De Jong, centrocampista nel mirino del Manchester United: "Ci sono club che lo vogliono, non solo lo United. Non abbiamo intenzione di venderlo e vuole restare. Siamo felici di averlo e farò di tutto affinché Frenkie rimanga qui, ma c'è anche un problema legato allo stipendio che dovrà essere sistemato", ha concluso il presidente del Barcellona Laporta.