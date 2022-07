È Ederson il primo rinforzo dell'Atalanta per la stagione 2022-2023. La Dea ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista brasiliano che si trasferisce a titolo definitivo dalla Salernitana. "C'è un nuovo supereroe nerazzurro in città, benvenuto Ederson" ha scritto l'Atalanta in un tweet mentre la Salernitana ringraziava il giocatore per i sei mesi in Campania: "La Società ringrazia Ederson per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi mesi, per l’impegno profuso e per aver contribuito al mantenimento della massima serie e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".