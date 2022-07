Calciomercato, news e trattative LIVE

Juventus, incontro per Koulibaly. Idea Milenkovic

In attesa di Di Maria e Pogba, attesi a Torino nel weekend, la Juventus continua a muoversi per altri obiettivi. Il ds bianconero Federico Cherubini ha incontrato Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly. Il senegalese, in scadenza nel 2023 con il Napoli, è tra gli obiettivi in caso di partenza di De Ligt che piace a Bayern e Chelsea. Un addio che potrebbe portare a due arrivi in difesa. Ramadani, infatti, segue anche Nikola Milenkovic: c'è stato un sondaggio dei bianconeri per lui.