A dieci anni esatti dal suo arrivo in nerazzurro, Samir Handanovic e l'Inter si giurano nuovamente amore. Il portiere sloveno, infatti, ha ufficialmente rinnovato per un’altra stagione il contratto con il club dove è arrivato dall’Udinese il 9 luglio 2012. "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Samir Handanovic: il portiere sloveno sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2023", si legge nella nota del club. Tra i leader dello spogliatoio, il capitano dell'Inter proseguirà ancora alla corte di Simone Inzaghi nella prossima stagione nonostante l’arrivo di Onana. "Sono molto contento e orgoglioso di essere capitano e giocatore dell'Inter: per me è un privilegio che continua. Chi gioca per l'Inter ha sempre tanta voglia di vincere, perché la storia di questo club insegna che qui si gioca per i titoli. Siamo qui per questo: lo spieghiamo sempre anche ai nuovi giocatori, noi vogliamo competere e vincere titoli",, le parole di Handanovic subito dopo l’ufficialità del rinnovo a Inter tv.