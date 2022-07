Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Bayern Monaco pronto a rilanciare per De Ligt

Il Bayern Monaco è pronto a un rilancio per De Ligt per accontentare le richieste della Juventus. La nuova proposta sarà formulata non appena i bavaresi chiuderanno la cessione di Lewandowski al Barcellona: il rilancio è necessario per avvicinarsi alla cifra richiesta dai bianconeri, circa 100 milioni di euro.