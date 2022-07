L'attaccante francese ha rinnovato con il club blaugrana fino al 2024: il contratto era scaduto lo scorso giugno, ma l'ex Borussia Dortmund aveva da tempo avviato i contatti per proseguire la sua avventura al Camp Nou

Ousmane Dembélé prosegue la sua avventura con il Barcellona. L'attaccante francese ha rinnovato il contratto per altre due stagioni, fino al 2024. L'ex Borussia Dortmund era svincolato dallo scorso 30 giugno dopo la fine del contratto precedente, ma aveva tenuto vivi i contatti con il club blaugrana per proseguire insieme. Curioso il video di annuncio dell'accordo, con il transalpino che ha cancellato su una lavagnetta il 2 finale della precedente scadenza 2022 per mettere il 4 di 2024.