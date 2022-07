Napoli, accelerata per Kim. C'è anche il Rennes

Proseguono le trattative del Napoli per trovare in tempi rapidi il sostituto di Kalidou Koulibaly volato a Londra per accordarsi con il Chelsea. In Italia resta viva l'opzione Acerbi che è in uscita dalla Lazio ma il vero obiettivo di Spalletti sembra essere il sudcoreano Kim, 25enne punto di forza della difesa del Fenerbahce. Il calciatore è in uscita dal club turco che ha inserito una clausola da 20 milioni nel contratto per liberarlo. Il Napoli sta cercando di abbassare la cifra ma contemporaneamente deve accelerare per trovare un accordo in quanto sulle tracce di Kim c'è da tempo il Rennes. Il club francese è disposto a pagare quella cifra ma il giocatore preferirebbe la soluzione Napoli. Il problema principale resta la tempistica perché Kim, che da ieri non si allena con la squadra, vorrebbe chiudere con i partenopei entro due o tre giorni. Oltre quella data sembra convinto di accettare la proposta del Rennes