Un difensore centrale per Luciano Spalletti. Dopo l’addio, già ufficiale, di Manolas in direzione Olympiakos, la priorità in casa Napoli per il mercato di gennaio è quella di rinforzare il reparto arretrato con un profilo importante. Oltre al nome di Axel Tuanzebe, 25enne difensore centrale di proprietà del Manchester United, ma attualmente in prestito all'Aston Villa (per il quale ci sono stati i primi sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione), al direttore sportivo Giuntoli piace tantissimo Min-jae Kim, difensore sudcoreano del Fenerbache, classe 1996. Un nome che è tra i primi posti nella lista del Napoli, che già la scorsa estate provò senza successo ad acquistarlo: ora è previsto un nuovo tentativo nei prossimi giorni, anche se al momento non è facile ipotizzare che il club turco sia disponibile a cederlo durante questa finestra di mercato. Ma il Napoli è pronto a fare un tentativo.