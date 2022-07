Accordo raggiunto tra le parti: l'ex Arsenal e Chelsea ha scelto di rimettersi in gioco in Italia con la prospettiva di un futuro da allenatore. Svincolato dopo tre anni al Monaco, Fabregas vanta più di 700 presenze tra i professionisti e 17 titoli

C'è una suggestione di mercato per il Como che presto diventerà realtà. Cesc Fabregas, infatti, è vicinissimo agli azzurri guidati dall'ex bandiera del Chelsea Dennis Wise, ora direttore tecnico della società. L'intesa tra le parti è ad un passo: il centrocampista 35enne, che ha scelto di rimettersi in gioco dalla Serie B dopo l'esperienza al Monaco, firmerà un contratto biennale. Un'esperienza che Fabregas ha deciso di fare per poi eventualmente diventare allenatore in futuro, proprio partendo dall'Italia.