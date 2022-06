Pecchia ufficiale al Parma e Liverani ufficiale al Cagliari sono tra le novità principali nel panorama di Serie B per quanto riguarda la situazione allenatori. La terza ufficialità è quella del Perugia che ha affidato a Castori il dopo Alvini. Tra conferme, nuovi ingaggi e risoluzioni a sorpresa, ecco la situazione squadra per squadra in attesa di sapere chi tra Palermo e Padova completerà il quadro del campionato

LA SERIE B 2022/2023