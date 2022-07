Perso un Bremer, si tenta un Milenkovic. Con la certezza che Skriniar, a meno di rilanci clamorosi del Psg, resterà ancora in nerazzurro. Alla fine l’equazione di mercato dell’Inter, nonostante lo smacco di aver visto il brasiliano andare alla Juve, si risolverà con un risultato positivo per i nerazzurri: perché se rinunciare a Bremer significa tenere in casa Skriniar (che ora i nerazzurri proveranno a far rinnovare) e magari prendere anche Milenkovic alla fine i conti e i numeri della difesa nerazzurra tornano eccome. E’ dunque il serbo della Fiorentina, al momento, l’obiettivo principale della dirigenza nerazzurra, il cosiddetto nome in cima alla lista, per il reparto arretrato: centrale di destra, ma anche terzino all’occorrenza, quindi perfetto per la difesa a 3 di Inzaghi; grande fisico, esperienza (155 presenze in A) e gioventù (24 anni) mixate al punto giusto e quella voglia di spiccare il grande salto che già da almeno due stagioni sembrava essere nel suo destino.