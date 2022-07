Il belga, dopo una lunga trattativa, è pronto per diventare un calciatore del Milan. Arriva dal Bruges, squadra in cui ha giocato dal 2009 fino ad oggi

Charles De Ketelaere è pronto per diventare un calciatore del Milan. Il belga arriverà a Milano domani (domenica 31 luglio) e lunedì svolgerà le visite mediche prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Il trequartista classe 2001 arriva al Milan dal Bruges, squadra dove è cresciuto e dove ha giocato dal 2009: ha totalizzato 25 gol e 20 assist in 120 presenze in prima squadra.