Il Tottenham piomba su Destiny Udogie. Il club inglese è in forte pressing per trovare l'intesa con l'Udinese, club proprietario dell'esterno classe 2002 della Nazionale italiana. Gli Spurs hanno intenzione di trovare l'accordo per poi lasciarlo un anno in prestito in Friuli: cifre aumentate rispetto a quelle di qualche settimana fa, con il club inglese che sarebbe disposto ad acquistare il giocatore per 25 milioni di euro bonus compresi.