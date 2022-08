Il Monza non si ferma più ed è sempre più scatenato sul mercato. Il nuovo colpo del club brianzolo è Andrea Petagna: l' attaccante, classe 1995, si trasferirà dal Napoli al Monza in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro, con un obbligo di riscatto (in caso di salvezza) fissato a 10 milioni, oltre a 1,5 di bonus, per un totale di 14 milioni di euro. Petagna era arrivato al Napoli nel 2020: con la maglia azzurra ha collezionato 9 gol e 8 assist in 68 partite. E il Napoli, per sostituirlo, ha individuato da tempo il Cholito Simeone.

Marì e Rovella i prossimi obiettivi

Non solo Petagna. Il club biancorosso continua a lavorare per allestire una rosa competitiva in vista del prossimo campionato. In primis, il Monza conta di chiudere la trattativa per il trasferimento di Pablo Marì, classe 1993, dall'Arsenal. Sarebbe il quarto difensore acquistato dal Monza in questa sessione di mercato dopo Andrea Ranocchia, Andrea Carboni e Marlon. L'ultimo nome è quello di Nicolò Rovella della Juventus: Galliani sta preparando l'assalto per rinforzare il centrocampo.