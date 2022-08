Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Juventus, le altre mosse tra entrate e uscite

Dopo aver chiuso Kostic, la Juve vuole chiudere anche per Depay del Barcellona, attualmente preferito a Milik. I bianconeri sono pronti a offrirgli un contratto biennale, sfruttando il decreto crescita. La corsa, però, è anche con il Chelsea: i blues stanno parlando con Aubameyang e, se dovesse partire lui, Depay potrebbe restare a Barcellona come vice Lewandowski.

In uscita, invece, c’è l’accordo con lo United per Rabiot: intesa di massima sui 17 milioni di euro. Adesso i Red Devils devono convincere il giocatore, assistito dalla mamma Veronique. Poi la Juve potrà lavorare per un rinforzo a centrocampo (Paredes in vantaggio su Frattesi).