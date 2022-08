Il difensore spagnolo nel primo pomeriggio è arrivato in Italia e ha già sostenuto le visite mediche, ora manca solo la firma del contratto che lo legherà al club biancorosso. Piccolo rallentamento nel trasferimento di Petagna: il Napoli darà il via libera alla cessione solamente dopo aver sbloccato la trattativa per l'arrivo di Simeone, ma c'è comunque fiducia

Il Monza chiude un altro colpo per la difesa. Nel primo pomeriggio di mercoledì, infatti, è arrivato in Italia Pablo Marí , centrale spagnolo classe 1993. Il giocatore ha già sostenuto, e superato, le visite mediche con il club biancorosso, ora manca solo la firma del contratto che lo legherà al club di Berlusconi e Galliani. Il difensore, che nella seconda parte della scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Udinese, si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto (legato alla salvezza) dall' Arsenal .

Per Petagna serve ancora un po' di tempo

Per l'arrivo in biancorosso di Andrea Petagna, invece, serve ancora un po' di tempo. Piccola frenata nel trasferimento al Monza dell'attaccante del Napoli, nonostante l'operazione sia stata già impostata nelle scorse ore. Il via libera dal club azzurro arriverà solamente dopo che si sbloccherà la trattativa con il Verona per l'arrivo in Campania di Simeone. Con i gialloblù il nodo è legato all'inserimento dell'obbligo di riscatto. Per l'operazione tra il Monza e Petagna, comunque, resta fiducia affiché si possa arrivare alla definizione.