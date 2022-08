Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Juventus, caccia alla spalla di Vlahovic

Non solo Kostic, la Juventus è attiva anche sul altri fronti. Per l'attacco l'idea è di un calciatore che possa anche affiancare Vlahovic. Per questo Depay e Martial sono in vantaggio su Milik. A centrocampo resta Paredes in caso di cessione di Rabiot (non ci sono aggiornamenti nella trattativa con lo United), mentre in difesa non arriveranno ulteriori rinforzi dopo Bremer.