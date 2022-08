Il centrocampista olandese arriva dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Si tratta di un ritorno in Liguria dopo la breve parentesi tra gennaio e giugno 2021

Il Genoa riabbraccia Kevin Strootman. Il centrocampista olandese sarà nuovamente un giocatore rossoblù: è fatta per il suo trasferimento in Liguria dal Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Tra queste c'è la promozione del Genoa in Serie A. Strootman è atteso già oggi in Liguria per iniziare la seconda avventura in rossoblù, dopo la breve parentesi tra gennaio e giugno 2021 con 18 presenze.