Ai titoli di coda l'avventura in Francia per l'ex capitano dell'Inter: ai dettagli il trasferimento in prestito secco in Turchia (dove il calciomercato chiude l'8 settembre), dove lo attende il Galatasaray

Ripartirà dalla Turchia la carriera di Mauro Icardi. L’attaccante argentino, da tempo ai margini del Paris Saint-Germain che in questo inizio di stagione non lo ha mai convocato, è vicinissimo a trasferirsi al Galatasaray, club che lo sta trattando ormai da settimane. In Turchia, ricordiamo, la finestra trasferimenti si concluderà giovedì 8 settembre: tempo utile per definire gli ultimi dettagli ancora mancanti, poi l’ex capitano dell’Inter partirà in direzione Istanbul dove il Galatasaray è pronto ad accoglierlo in prestito secco. Trattativa, dunque, davvero a un passo dalla fumata bianca con il pressing del club turco – con il Psg e l’entourage dell’argentino – che sta per dare i frutti sperati.