Milan, il primo obiettivo è il rinnovo di Leao

Il primo obiettivo del club rossonero è il rinnovo del portoghese, in scadenza nel 2024. Trattativa complicata, ma prioritaria: al momento offertiù 6 milioni di euro a stagione al calciatore. Più semplice l'intesa per il prolungamento di Bennacer, fino al 2027

L’intenzione del Milan era quella di prolungare il contratto di Rafael Leao prima del Mondiale. Ma vista la complessità della trattativa i tempi per rivedere l’accordo con l’attaccante, in scadenza a giugno 2024, sono cambiati. Senza fretta ma anche senza sosta, perché il rinnovo di Leao è una priorità per il club che non ha mai interrotto i dialoghi con gli avvocati e gli agenti del giocatore.

Il Milan per blindare il suo talento è disposto ad offrire un ingaggio annuale da 6 milioni. Una cifra importante quella impostata dalla dirigenza che non intende, al momento, rivederla verso l’alto pur consapevole delle possibili ricche offerte che altri club potrebbero proporre a Rafael Leao. Un’altra difficoltà da considerare all’interno della contrattazione fra le parti è il risarcimento di circa 20 milioni che lo stesso calciatore dovrà riconoscere allo Sporting Lisbona. L’argomento direttamente non riguarda il Milan ma di certo non aiuta a centrare in tempi brevi l’obiettivo.

Più semplice invece sottoscrivere un nuovo accordo contrattuale con Ismael Bennacer. Per il centrocampista il Milan ha intenzione di offrire un ingaggio da 3-3,5 milioni netti fino al prossimo 2027. Anche questo per il club è un passaggio importante che può essere ratificato nelle prossime settimane.