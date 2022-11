Una prima parte di stagione quasi perfetta per la squadra di Spalletti non dovrebbe ovviamente portare il club a stravolgere l'armonia di un gruppo molto unito nel calciomercato di gennaio. Anche chi ha giocato meno si sente parte integrante del progetto, ma occhio a possibili operazioni low cost per puntellare la rosa della capolista

Tutto è migliorabile. Pure il Napoli ammirato fino ad ora. Anche se obiettivamente per trovare difetti bisognerebbe spaccare il capello. Perché la squadra dei record ha messo in mostra gioco, carattere e profondità della rosa. Un gruppo unito. Amalgamato alla perfezione grazie al lavoro di Spalletti e Giuntoli. Rompere l’armonia nel mercato di gennaio potrebbe essere controproducente anche perché di scricchiolii all’interno dello spogliatoio non ce ne sono stati. Neanche da parte di chi ha giocato meno.

Come Diego Demme, fuori dalla lista Champions per infortunio, tre presenze e 20 minuti giocati in campionato. È vero per caratteristiche non è l’alternativa ideale a Lobotka, ma il tedesco è perfettamente integrato nel progetto, non ha puntato i piedi e sa che Spalletti gli darà spazio. Trovare un altro sul mercato risulta difficile, stesso discorso per Gianluca Gaetano, che come Demme di estimatori in serie A ne ha parecchi. 64 minuti in campo in sei presenze equamente divise tra campionato e Champions, ma soprattutto una duttilità tattica è un potenziale ancora non espresso su cui l’allenatore è intenzionato a lavorare.

Copia e incolla per Zerbin, 105 minuti nelle gambe, alternativa a Kwara e Elmas nel tridente. Su Zanoli, 21 minuti giocati, invece la riflessione resterebbe aperta qualora il napoli dovesse trovare un’alternativa di grande valore al capitano Di Lorenzo. Ipotesi al momento remota. Anche se il mercato resta imprevedibile e il Napoli ha dimostrato di essere davanti a tutti anche nella capacità di mettere a segno grandi colpi low cost.